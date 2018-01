Draghi, do BCE, diz que dados da zona do euro confirmam ritmo de expansão

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirmou que os indicadores econômicos da zona do euro confirmam que a economia da região se expandiu em um "ritmo robusto" e reconhece que a expectativa dos mercados é alta em relação a inflação da zona do euro.

Em coletiva de imprensa após a decisão de política monetária do BCE, Draghi disse que os riscos para a zona do euro "permanecem equilibrados" de forma geral e que os últimos dados, em especial, mostram um momento forte de crescimento na região na virada do ano.

O dirigente europeu destacou que o comprometimento do BC em atingir a meta de inflação, que é de cerca de 2%, está mais forte do que nunca. Segundo ele, a inflação deve flutuar em torno do nível atual nos próximos meses e a inflação subjacente deve subir gradualmente no médio-prazo.

Draghi ainda destacou que as reformas estruturas na zona do euro, especialmente a bancária, devem avançar substancialmente e que salientou que as condições no mercado de trabalho da Alemanha estão se apertando. No entanto, ele comentou que não um sinal convicente de que os preços mais altos na zona do euro estão sustentados, mas o que o momento cíclico pode levar a surpresas positivas. (Gabriela Korman - gabriela.korman@estadao.com))