O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, frisou em coletiva de imprensa após decisão de política monetária da instituição que "há muito pouca chance" de um aperto monetário este ano, mesmo afirmando que a economia da zona do euro tenha mostrado um ritmo de "expansão robusta".

O dirigente europeu fez questão de salientar mais de uma vez que a política monetária permanecerá "muito acomodatícia", mesmo com ganho na inflação. Ele ainda disse que as diferenças de opinião entre os membros do Conselho do BCE são muito menos significativas do que antes, o que sinaliza uma unidade.