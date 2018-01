Draghi afirma que volatilidade no câmbio é motivo de incerteza para BCE

O presidente do BCE também afirmou ser necessário questionar se o movimento cambial ocorre por questões internas ou externas - Foto: Armano Babani

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, falou sobre os movimentos no mercado de câmbio durante coletiva de imprensa após a decisão de política monetária da instituição. Segundo ele, a volatilidade no câmbio é motivo de incerteza e requer monitoramento.

O dirigente disse que a instituição notou a "sensibilidade do mercado" em relação a ata da última reunião em dezembro, na qual foi expressada a possibilidade de alterar diretrizes neste início de ano caso a economia da zona do euro continue em expansão, o que contribuiu para a alta do euro frente o dólar.

Segundo Draghi, a volatilidade no câmbio aumentou no último mês, mas a "questão é se movimentos vão impactar trajetória da inflação", disse.

O presidente do BCE também afirmou ser necessário questionar se o movimento cambial ocorre por questões internas ou externas. Segundo ele, a volatilidade aumento devido ao progresso da economia da zona do euro, aumento da sensibilidade do mercado a potenciais mudanças na comunicação do banco e o uso da linguagem para falar sobre os desenvolvimentos no mercado cambial.