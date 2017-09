Dow Jones testa 22 mil pontos e Nasdaq tem fechamento recorde

As bolsas de Nova York encerraram o pregão desta sexta-feira, 1, em alta, impulsionadas pela divulgação de dados da economia dos Estados Unidos. Com renovado apetite por risco, o índice Dow Jones chegou a tocar no nível de 22 mil pontos e o Nasdaq renovou o recorde histórico.

No final da sessão, o Dow Jones subiu 39,46 pontos (0,18%), para 21.987,56 pontos. O Nasdaq avançou 6,67 pontos (0,10%), para 6.435,33 pontos. O S&P 500 teve elevação de 4,90 pontos (0,20%), para 2.476,55 pontos.

Pela manhã, o Departamento do Trabalho informou que foram criadas 156 mil vagas em agosto, abaixo dos 179 mil previstos por analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires. Além disso, a taxa de desemprego subiu para 4,4%, acima da projeção de 4,3%, e o salário médio por hora avançou 0,11%, ante estimativa de alta de 0,20%.

Na visão dos investidores, os números embasam a manutenção do atual nível de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na faixa entre 1,00% e 1,25%, até o final do ano. Com a previsão de dinheiro barato por um tempo mais longo, os operadores migraram para ativos de maior risco, como as bolsas.

"Felizmente, a melhoria no mercado de trabalho não está levando a um crescimento salarial muito rápido", avaliou Sameer Samana, estrategista do Wells Fargo Investment Institute.

O noticiário corporativo também ajudou no apetite de risco. A General Motors apresentou ganhos relativamente fortes nas vendas de veículos em agosto e as ações da companhia saltaram 2,24%.

Na semana, o índice Dow Jones subiu 0,91%, o Nasdaq avançou 2,72% e o S&P 500 ganhou 1,46%. Fonte: Dow Jones Newswires

