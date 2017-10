Dow Jones renova recorde, apoiado por balanços e reforma tributária

Os mercados acionários americanos fecharam em alta nesta terça-feira, 24, com o índice Dow Jones renovando a máxima histórica de fechamento, apoiado por balanços corporativos, como os da Caterpillar e os da 3M, que superaram as expectativas dos analistas. Esperanças de aprovação da reforma tributária no Congresso americano também ajudaram as bolsas de Nova York.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,72%, aos 23.441,76 pontos; o S&P 500 avançou 0,16%, aos 2.569,14 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,18%, aos 6.598,43 pontos.

Resultados acima do esperado no lucro líquido da Caterpillar e da 3M, entre outras companhias, ajudaram a apoiar os principais índices acionários americanos, após o movimento de realização de lucros registrado na segunda-feira. Os fortes resultados das empresas americanas, bem como o sólido crescimento econômico mundial, têm sustentado os mercados de ações e ajudado a elevar os índices a níveis históricos.

"Continuamos a ver uma forte melhora nos balanços", disse a estrategista-chefe de investimentos da Cambridge Associates, Célia Dallas. Embora as fortes altas continuem a ser uma fonte de preocupação, Dallas advertiu que os investidores não deveriam limitar ainda mais a exposição das ações dos EUA. "As ações americanas tendem a ser mais defensivas quando você entra em períodos de estresse" em relação às ações em outros lugares do mundo, afirmou.

Nesta terça-feira, a Caterpillar subiu 4,98% após ter registrado uma receita mais forte do que o esperado, além de crescimento nos lucros e de melhora nas perspectivas para o ano. Enquanto isso, a 3M apresentou lucro e receita acima das expectativas dos analistas e suas ações saltaram 4,91%. Juntas, as duas empresas contribuíram com mais de 150 pontos do Dow Jones.

Cerca de 24% das companhias do S&P 500 relataram balanços referentes ao período entre julho e setembro até o momento, com algumas empresas importantes programadas para informarem seus resultados ainda esta semana. No fim de sexta-feira, mais da metade das principais empresas do índice terão informado seus resultados mais recentes, de acordo com a FactSet.

"Ainda há espaço para que os mercados acionários subam mais", comentou o estrategista-chefe de investimentos da Northwestern Mutual Wealth Management, Brent Schutte. "Será apenas a um ritmo menor", disse. Com isso, a reforma tributária planejada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ajudar nesse movimento, com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, tendo afirmado que os senadores do partido estão apoiando o plano de cortes nos impostos. Fonte: Dow Jones Newswires