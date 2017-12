Dow Jones e S&P 500 renovam recordes, com otimismo sobre reforma tributária

Os mercados acionários americanos fecharam sem direção única nesta terça-feira, 12, à medida que os investidores esperam pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e digerem informações de Washington sobre a reforma tributária nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,49%, aos 24.505,36 pontos e o S&P 500 avançou 0,16%, aos 2.664,15 pontos, com os dois renovando máximas históricas de fechamento. O Nasdaq destoou dos demais e encerrou o dia em baixa de 0,19%, aos 6.862,32 pontos.

Os comentários do vice-líder republicano no Senado, John Cornyn (Texas), de que deputados e senadores da sigla poderiam chegar a um acordo sobre a versão final do plano tributário movimentaram os mercados nesta terça-feira e fizeram os investidores continuarem indo às compras. Papéis de bancos foram os mais procurados e, no dia, o Goldman Sachs apresentou salto de 3,02%, o Morgan Stanley subiu 2,05% e o Wells Fargo ganhou 2,48%. O setor financeiro do S&P 500 apresentou valorização de 1,02%.

Nas últimas semanas, os bancos têm acumulado ganhos, com os republicanos trabalhando para concluir uma ampla reforma no sistema de impostos dos EUA até o fim desta semana, para que o projeto seja votado na semana que vem na Câmara e no Senado. Assim, a medida seria encaminhada para a sanção do presidente americano, Donald Trump, antes do Natal.

"Tudo hoje se resumiu à política", afirmou o gerente de portfólio sênior do U.S. Bank Private Wealth Management, Eric Wiegand. No entanto, ele ponderou que os mercados devem acompanhar "o que a presidente do Fed, Janet Yellen, pode dizer em sua última coletiva de imprensa, e qualquer visão em frente sobre a economia americana". Uma alta nas taxas de juros pelo Fed é dada como certa nesta quarta-feira.

Outro segmento a chamar atenção no dia foi o de telecomunicações (+2,80%), que foi impulsionado pelo anúncio da Verizon (+2,60%) sobre um acordo para transmitir jogos da Liga de Futebol norte-americano (NFL, na sigla em inglês). (Com informações da Dow Jones Newswires)