Dow Jones e S&P 500 renovam recordes, apoiados por energia e tecnologia

Em um dia sem movimentos muito destacados nesta segunda-feira, 11, os mercados acionários americanos fecharam em alta, apoiados pelo avanço de ações de companhias de tecnologia e de energia.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,23%, aos 24.386,03 pontos; o S&P 500 avançou 0,32%, aos 2.659,99 pontos; e o Nasdaq teve alta de 0,51%, aos 6.875,08 pontos. Os dois primeiros renovaram máximas históricas de fechamento.

As ações de companhias de petróleo e gás se destacaram nesta segunda-feira, à medida que os preços do petróleo subiram, reagindo ao fechamento de um sistema de oleodutos no Reino Unido. A Chevron avançou 0,42%, a ExxonMobil ganhou 0,45% e a Chesapeake teve valorização de 4,08%.

A segunda-feira também foi de destaque para as ações de companhias de tecnologia. A Apple (+1,95%) liderou os ganhos, após anunciar a compra da Shazam Entertainment, sendo, agora, dona de um dos aplicativos mais populares de reconhecimento de músicas. O movimento ocorre enquanto a Apple tenta impulsionar o número de assinantes da Apple Music.

Na próxima quarta-feira, a atenção dos investidores se voltará para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que deverá elevar as taxas de juros em 0,25 ponto porcentual. "Há um amplo desacordo no mercado em termos do número de elevações em 2018", afirmou o diretor de ações da PineBridge Investments, Anik Sen. Embora o pano de fundo para os mercados acionários pareça positivo em relação ao novo ano, uma alta na inflação pode estimular o Fed a agilizar o seu aperto monetário, o que poderia exercer uma pressão baixista ao rali das ações. Fonte: Dow Jones Newswires