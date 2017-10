Dow Jones e S&P 500 realizam lucros; Nasdaq tem 55º recorde de fechamento no ano

Os mercados acionários americanos fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 6, com os índices Dow Jones e S&P 500 terminando em leve queda, em um movimento de realização de lucros após a divulgação do relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos de setembro. O Nasdaq, por sua vez, foi levado pela contínua euforia em torno das ações da Netflix e mais uma vez renovou máxima histórica de fechamento.

O índice Dow Jones fechou na máxima, em baixa de 0,01%, aos 22.773,67 pontos; o S&P 500 perdeu 0,11%, aos 2.549,33 pontos; e o Nasdaq fechou na máxima, em alta de 0,07%, aos 6.590,18 pontos, renovando recorde pela 55ª vez no ano.

O mercado de trabalho dos Estados Unidos reduziu vagas pela primeira vez em sete anos após a passagem dos furacões Irma e Harvey pelo sul do país, de acordo com o Departamento do Trabalho. O órgão informou que houve um corte de 33 mil vagas em setembro enquanto analistas esperavam alta de 80 mil postos de trabalho. Em relação ao salário médio por hora, houve crescimento de 0,45% em setembro ante agosto, enquanto economistas esperavam alta menor, de 0,30%.

Tendo como base o salário, as apostas para uma elevação nas taxas de juros dos EUA em dezembro passaram de 73% na semana passada para 93%, de acordo com os futuros dos Fed funds, compilados pelo CME Group. Isso, por sua vez, abriu espaço para uma realização de lucros do Dow Jones e do S&P 500, apesar de ter havido um impulso final por parte de papéis de tecnologia no Dow Jones.

Esse impulso garantiu o recorde histórico ao Nasdaq, com a Netflix subindo 1,87%, ainda seguindo a notícia de aumento de preços para um pacote de seu serviço de streaming nos EUA. Nos papéis de tecnologia, também se destacaram a alta de 0,58% do Facebook e o avanço de 0,88% do Google. Fonte: Dow Jones Newswires

