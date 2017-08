A escritora Shonda Rhimes, autora de séries como Scandal e Greys Anatomy, fez uma parceria com a Real Beauty Productions, da marca Dove, da Unilever. O primeiro de uma série de vídeos sobre a real beleza das mulheres é um perfil de Catherine Meredith, que começou, em 2016, a campanha "Fat Girls Dance" ("Garotas gordas dançam"), considerada um exemplo da celebração do corpo feminino - em todas as suas formas e tamanhos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

