Dourados volta a ter voos da Azul a partir de agosto

Quem for viajar na primeira semana de agosto encontra passagens de ida e volta de Dourados para Campinas por R$ 432,29, valor com todas as taxas incluídas. Na foto, a aeronave modelo ATR 72-600 - (Foto:Divulgação)

Alcançando um crescimento de 290% no comparativo com a malha de abril, a Azul deve operar 303 voos diários em agosto. Com o incremento de frequências, oito cidades no país voltam a receber voos da companhia, entre elas, Dourados, município distante 228 km de Campo Grande, que terá voos diretos para Campinas a partir do dia 03. A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que em abril contava com um voo por dia também para Campinas, já recebeu incremento de oferta, passando a três decolagens diárias para Viracopos. As passagens para os destinos já estão disponíveis em todos os canais oficiais da Azul.

Com operações de segunda à sexta, as novas frequências em Dourados serão cumpridas com as aeronaves modelo ATR 72-600, que podem transportar até 70 Clientes. Além da cidade sul mato-grossense, Vitória da Conquista (BA), Presidente Prudente (SP), Campina Grande (PB) e Governador Valadares (MG), no dia 3, Juiz de Fora (MG), dia 17, Ilhéus (BA) e Joinville (SC), no dia 18 de agosto, também terão o serviço de transporte aéreo retomado pela Azul. A reabertura das cidades fortalece a conectividade e a presença doméstica da companhia, que passa a servir 80 destinos, entre capitais e cidades regionais em todo o país. Todos os novos voos seguirão os protocolos e medidas de higiene estabelecidos pela empresa desde o início da pandemia.

“Para o próximo mês, voltaremos a conectar importantes cidades do interior de estados brasileiros, reforçando a vocação regional da Azul e a nossa conectividade, que amplia as opções de voos e destinos para nossos Clientes. Recompondo parte da oferta, nossa malha crescerá 290% em agosto em comparação com abril, nos permitindo atender as pessoas que precisam continuar se deslocando pelos mais diversos motivos. O transporte aéreo é fundamental para contribuir com a retomada da economia e servir um país de dimensões continentais como o Brasil”, afirma Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.



Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

No aeroporto de Viracopos, os Clientes do Mato Grosso do Sul poderão se conectar para diversos destinos domésticos e internacionais, como Rio, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, Cuiabá, Brasília, Goiânia, Fort Lauderdale e Lisboa.

Confira, a seguir, a programação de voos da Azul para a cidade:

Campinas (VCP) – Dourados (DOU) *NOVO MERCADO: a partir de 3 de agosto* Origem Saída Destino Chegada Frequência Campinas 14:05 Dourados 15:20 Segunda à sexta Dourados 16:20 Campinas 19:25 Segunda à sexta

