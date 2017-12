Dona do Cidade Jardim, JHSF vai trocar de presidente em janeiro de 2018

A JHSF Participações, dona do shopping Cidade Jardim, anunciou na quinta-feira, 7, que vai trocar o seu comando. O atual presidente, Eduardo Camara, que está na empresa há 11 anos, vai deixar o posto em 31 de janeiro. O atual diretor financeiro, Thiago Oliveira, 46 anos, vai assumir o cargo.

Camara continuará como membro do conselho de administração da companhia, que atua em desenvolvimento e operação de shoppings centers.

A mudança reflete cláusula que limita a idade de integrantes da diretoria da companhia a 65 anos. No terceiro trimestre, a companhia teve prejuízo líquido atribuído aos controladores de R$ 29,2 milhões, recuo de 45% sobre igual período de 2016. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.