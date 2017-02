Dólar tem volatilidade após abertura em alta

O dólar oscila entre alta e baixa, após abrir com valorização, em meio ao dólar misto no exterior e a incertezas sobre se o Banco Central pode não rolar o estoque de US$ 7 bilhões em contratos de swap cambial que vence em março, o que traz viés de alta. Mas o movimento é limitado, segundo operadores, uma vez que existe a perspectiva de expectativas de ingressos de recursos no País via emissões corporativas externas e IPOs na Bolsa brasileira.

Às 9h52, dólar à vista no balcão tinha queda de 0,04%, a R$ 3,1169, na mínima. O dólar para março perdia 0,06%, a R$ 3,1310.

