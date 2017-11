Dólar tem viés de alta no mercado doméstico

O dólar opera com viés de alta no mercado doméstico, com investidores à espera do relatório de empregos (payroll) dos EUA de outubro.

O gerente de derivativos de uma gestora de recursos diz que o dólar ante real tem um viés de alta buscando um preço de ajuste, após a queda recente em meio a expectativas de que Jerome Powell seria indicado para assumir a presidência do Fed a partir de fevereiro de 2018, o que foi confirmado na quinta-feira, 2.

Powell é considera "dovish" (inclinado à manutenção de estímulos). "O mercado já antecipou Powell, mas a reforma tributária nos EUA está sendo digerida e pode estar ajudando a apoiar o dólar ante o real", diz.

Segundo a fonte, com o Congresso vazio nesta sexta-feira, 3, um viés de alta pode estar refletindo ainda cautela com o fim de semana e o pacote de medidas fiscais do governo Temer. Segundo apurou a reportagem, o pacote fiscal enviado pelo governo enfrentará resistência não só da oposição como da própria base aliada no Congresso. Para aumentar a receita em 2018, o governo elevou a alíquota previdenciária dos servidores federais de 11% para 14% e adiou o reajuste deles para 2019.

"Segue ainda o viés de alta do dólar ante divisas emergentes no exterior nesta manhã, após dados mistos na China", avalia a fonte. Às 9h22, o dólar á vista subia 0,36%, aos R$ 3,2742. O dólar futuro de dezembro ganhava 0,18%, aos R$ 3,2860.