Dólar tem viés de alta com ajustes

O dólar à vista no balcão opera com viés de alta nos primeiros negócios na manhã desta segunda-feira, 21, após a forte queda na sexta-feira (18). O ajuste positivo é limitado por perspectiva de continuidade de ingresso de fluxo financeiro. Há expectativa de que os recursos para pagamento da venda da Vigor Alimentos ao Grupo Lala, do México, continuem ingressando nesta semana. O valor total da operação, anunciada no início do mês, é de R$ 5,725 bilhões.

O ajuste positivo frente o real contraria a fraqueza do dólar no exterior ante algumas moedas fortes, como o iene e a libra, e divisas de países emergentes e ligadas a commodities, como o peso chileno e peso mexicano. A volatilidade do petróleo está no radar, mas cobre segue em alta.

Por volta das 9h35 desta segunda-feira , o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1505 (+0,17%), enquanto no mercado futuro a moeda para setembro estava cotada a R$ 3,1575 (+0,06%).

