Dólar tem viés de alta com ajustes e Previdência no radar

O dólar oscila com pouca tração no mercado doméstico na manhã desta quinta-feira, 23, diante da queda externa e precificando um pano de fundo de incerteza sobre a chance de avanço da reforma da Previdência neste ano, segundo operadores de câmbio. Os ajustes ocorrem em meio a uma liquidez fraca, que poderá persistir ao longo do dia, em razão do fechamento dos mercados em Nova York por causa do feriado nos Estados Unidos.

A leve correção da moeda americana ocorre ainda após as quedas do dólar na quarta-feira e também dos juros futuros na sessão estendida, quando os investidores olhavam o dólar fraco no exterior após a ata do Federal Reserve ter indicado que a inflação americana poderá permanecer abaixo da meta de 2% ao ano mais tempo que o esperado.

Também favorece um viés de alta do dólar hoje a perda de força do petróleo há pouco. O recuo do Dollar Index, de 0,11% às 9h27, e também a queda da moeda americana em relação a boa parte das divisas emergentes e ligadas a commodities, limitam a correção de alta frente o real.

Às 9h37 desta quinta-feira, o dólar á vista subia 0,17%, aos R$ 3,2340. O dólar futuro de dezembro estava em alta de 0,29%, aos R$ 3,2365 neste mesmo horário.