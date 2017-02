Dólar tem início volátil com exterior e IPCA-15

A manhã desta quarta-feira, 22, é de volatilidade no câmbio, em meio a influências externas e à aceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15). O dólar começou a sessão em alta no mercado à vista, mas depois passou a cair, refletindo o ambiente de volatilidade, com aposta de corte da Selic de um lado e expectativa de sinalização de alta de juros nos Estados Unidos na ata que o Federal Reserve (o banco central norte-americano) divulga nesta quarta (16 horas, de Brasília).

Às 9h41, o dólar à vista recuava 0,22%, a R$ 3,0874. O dólar para março recuava 0,32%, a R$ 3,0900.

O IPCA-15 subiu 0,54% em fevereiro, após subir 0,31% em janeiro, ficando perto do teto das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast (de 0,28% a 0,58%) e acima da mediana de 0,49%.

