Dólar tem fôlego limitado ante real

O dólar começou a segunda-feira, 20, em alta, mas perdeu força após a abertura em meio a um volume de negócios que tende a se manter reduzido ao longo da sessão, por causa do feriado nos Estados Unidos. Mais cedo, houve uma realização de lucros, após duas altas seguidas (+1,16%), e a moeda perdeu força.

Às 9h30, o dólar à vista no balcão subia 0,05%, a R$ 3,0973. O dólar para março recuava 0,14%, a R$ 3,1025.

Na pesquisa Focus do Banco Central de hoje, as projeções para o câmbio em 2017 caiu de R$ 3,36 para R$ 3,30. Para o câmbio no fim de 2018, a projeção caiu de R$ 3,49 para R$ 3,40. A alta do PIB em 2017 foi mantida em 0,48% e, em 2018, em 2,30%.

A abertura dos dados do relatório mostra que a Selic seguirá em queda nos próximos meses até atingir o nível de 9,00% ao ano, em abril de 2018.

