Dólar sobem ante real, em linha com exterior e em dia de formação de Ptax

Após perdas recentes, o dólar opera em alta ante o real, num movimento de ajuste que se dá em linha com o exterior e em meio à disputa pela formação da Ptax de fevereiro. Às 9h30, o dólar à vista no balcão tinha alta de 0,95%, a R$ 3,0820. O dólar para março subia 0,59%, a R$ 3,0810.

Na agenda do dia, foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 24, que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,6% no trimestre encerrado em janeiro de 2017, de acordo com dados da Pnad Contínua, dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 11,90% e 13,20%, e acima da mediana de 12,50%.

