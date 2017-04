Dólar sobe para R$ 3,16 com cautela sobre reformas e exterior

Em alta desde a abertura, o dólar volta a rondar os R$ 3,160 no mercado à vista, pressionado por incertezas se a base aliada do presidente Michel Temer terá força na Câmara para aprovar nesta terça-feira, 25, o projeto de reforma Trabalhista em comissão, a fim de enviá-la para votação em plenário na quarta ou até quinta-feira (dias 26 e 27).

Além disso, traz desconforto o aumento de parlamentares que se declaram contra a reforma da Previdência assim como o posicionamento do PSB desfavorável à PEC do governo Temer que estabelece restrições às aposentadorias do setor privado e público. O viés de alta do dólar ante o iene e divisas emergentes e ligadas a commodities também pesa na precificação do câmbio doméstico, disse um operador de corretora de câmbio.

Na Câmara, a comissão que analisa a reforma da Previdência reúne-se às 14h30 para discussão do parecer do relator Arthur Maia, enquanto o plenário da Casa pretende concluir a votação dos destaques ao projeto de recuperação fiscal dos Estados.

Atualização do Placar da Previdência, levantamento realizado pelo Grupo Estado com deputados, depois das mudanças anunciadas na proposta, mostra que o número de parlamentares contrários à reforma subiu para 210, enquanto o dos que são a favor avançou para 75.

Às 9h36 desta terça-feira, o dólar à vista subia 1,11%, aos R$ 3,1610. O dólar futuro para maio avançava 1,01%, aos R$ 3,1645, no mesmo horário.

