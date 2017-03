Dólar sobe e volta aos R$ 3,15 com cautela sobre EUA e fiscal

Volátil, o dólar abriu com viés de alta e logo se aproximou do patamar de R$ 3,15 no mercado à vista, atraindo vendas que ampararam uma inversão pontual de sinal para queda, disse um operador de uma corretora. Na manhã desta sexta-feira, 24, a moeda no mercado à vista voltou para o lado positivo, alcançando os R$ 3,150 (+0,45%), na máxima. O dólar futuro para abril subia 0,16%, aos R$ 3,1530.

A fonte destacou que, na quinta, o dólar futuro de abril movimentou mais de US$ 17 bilhões, refletindo compras para proteção diante de incertezas em relação à votação na Câmara de Representantes da reforma do sistema de saúde dos EUA (Obamacare), que foi adiada para sexta por falta de apoio à proposta.

Há também mal-estar com o cenário político e fiscal interno, afirmou o mesmo profissional. A ausência de muitos exportadores no mercado também favorece o viés de alta, acrescentou.

