Dólar sobe e bate máxima após ADP forte nos EUA

Em alta nesta quarta-feira, 30, desde a abertura, o dólar à vista no balcão renovou máximas há pouco, na esteira do fortalecimento da moeda americana no exterior ante divisas principais. O impulso veio de um dado forte de geração de empregos no setor privado dos Estados Unidos.

Divulgado pela manhã, o relatório da ADP mostrou criação de 237 mil postos no país, bem acima da previsão de 185 mil. Internamente, os agentes seguem na expectativa pelo andamento da pauta econômica no Congresso. Tanto a votação das novas metas fiscais para este ano e o próximo quanto a conclusão da análise da Medida Provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) ficaram para esta quarta-feira.

Às 9h30, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1687 (+0,10%), depois de avançar a R$ 3,1747 na máxima (+0,29%). No mercado futuro, a moeda para setembro estava cotada a R$ 3,1700 (+0,13%). Mas vale lembrar que a disputa entre comprados e vendidos nesta véspera de fechamento da Ptax pode deixar o pregão volátil. No exterior, o dólar avançava a 110,19 ienes neste mesmo horário, enquanto o euro recuava a US$ 1,1917.

Veja Também

Comentários