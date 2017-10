Dólar sobe de olho em correção externa e com denúncia contra Temer no foco

À espera do início da discussão sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a partir das 10 horas, o mercado de câmbio reforçou posições compradas em dólar nesta terça-feira, 17, num movimento que ampara o seu fortalecimento ante o real, após começar a sessão com viés de baixa.

A valorização do Índice do Dollar (Index) no exterior e também em relação a divisas emergentes e ligadas a commodities é ainda observada neste início de sessão.

Lá fora, o ambiente é de espera também pelos dados de produção industrial dos EUA (11h15), que podem realimentar as especulações sobre o rumo da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Às 9h40, o dólar à vista subia 0,15%, aos R$ 3,1773, enquanto o dólar futuro de novembro avançava 0,16%, aos R$ 3,1840.