Dólar sobe com Yellen, denúncia contra Temer e Refis no radar

O dólar opera em alta no mercado doméstico, em linha com a persistente valorização registrada no exterior em meio à espera dos investidores por discursos de vários dirigentes do Federal Reserve (Fed), entre eles um da presidente da instituição, Janet Yellen, que deve se pronunciar às 12h50 desta terça-feira, 26. Há expectativas sobre se Yellen sinalizará para alta de juros em dezembro nos EUA.

Na noite desta segunda-feira, 25, o presidente da distrital de Minneapolis do Fed, Neel Kashkari, reiterou que acredita que uma nova elevação nas taxas de juros neste ano é uma má ideia. "O Fed não deve ser pressionado para aumentar os juros. Tempos de deixar a inflação voltar à meta", afirmou. O dirigente tem direito a voto nas reuniões de política monetária do Fed neste ano.

Na semana passada, o Banco Central dos EUA se reuniu e manteve as taxas de juros inalteradas na faixa entre 1,00% e 1,25% e também anunciou o início do enxugamento de seu balanço patrimonial de US$ 4,5 trilhões.

Operadores de câmbio aguardam também a leitura da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara, que pode acontecer nesta terça, e a votação do Refis, na quarta-feira (27).

Em Londres, mais cedo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que participa de evento organizado pelo Itaú BBA, disse que chegará nesta quarta ao Brasil e deverá entrar direto nas discussões do Refis. "Espero que se chegue a um acordo (sobre texto do refis) nos próximos dias", afirmou.

Às 9h26 desta terça-feira, o dólar à vista subia 0,23%, aos R$ 3,1636. O dólar futuro para outubro avançava 0,13% neste mesmo horário, chegando aos R$ 3,1650.

