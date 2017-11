Dólar sobe com incerteza com Previdência e prévia do rali de Ptax

O dólar acelerou seus ganhos no mercado doméstico nesta quartaf-eira, 29, e encerrou no patamar mais elevado da última semana. Entre os motivos que sustentaram o avanço da moeda americana, estão as incertezas sobre a aprovação da reforma da Previdência e o início do rali de formação da taxa Ptax para novembro, que vai ocorrer nesta quinta-feira. Além disso, a possibilidade de a votação da reforma tributária pelo Senado dos Estados Unidos ocorrer ainda nesta quarta-feira ajudou a puxar a cotação para cima.

O dólar à vista fechou em alta de 0,76%, a R$ 3,2376. O volume foi de US$ 1,800 bilhão. Na mínima, chegou a R$ 3,2021 (-0,34%) e, na máxima, a R$ 3,2478 (+1,08%).

Segundo Cleber Alessie Machado Neto, operador da H.Commcor, uma das razões para o movimento foi sinalização contrária de parlamentares sobre os votos necessários para a votação da reforma da Previdência. "Além disso, os investidores locais estão começando a ficar impacientes com as mudanças ministeriais", diz. Até o momento, apenas Bruno Araújo (PSDB-PE) saiu do Ministério das Cidades para a entrada de Alexandre Baldy (sem partido - GO). Essas trocas podem ser fundamentais para destravar a votação da pauta da Previdência ainda neste ano.

Mas não foi somente o noticiário político que deu o tom desta quarta-feira. Como a sessão desta quarta antecedeu a formação de preço da taxa Ptax de novembro, alguns investidores se anteciparam à guerra de preços e já montaram suas posições, segundo Alessandro Faganello, operador da Advanced Corretora.

No campo externo, a pressão de alta vem do Senado americano, que deve votar a reforma tributária dos Estados Unidos. "A possível aprovação da proposta faz com que o dólar suba, assim como os demais ativos do país", diz Machado Neto.