Dólar sobe com exterior na defensiva, mas fluxo limita movimento

O dólar começou o dia em alta ante o real, mas depois passou a perder força e renovar mínimas com fluxo de venda de exportadores. No radar, segundo operadores, estão especulações de que o presidente Michel Temer estaria pensando em se candidatar às eleições de 2018 e preocupações com eventual racha na base aliada em relação à proposta de reforma da Previdência defendida pelo governo Temer.

Às 9h30, o dólar à vista no balcão tinha alta de 0,27%, a R$ 3,0892. O dólar para março caía 0,06%, a R$ 3,0930.

