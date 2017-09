Dólar sobe com exterior, mas perde força

O dólar à vista começou em alta nesta segunda-feira, 25, em linha com o fortalecimento da moeda americana ante emergentes e ligadas a commodities, além das divisas principais. O ajuste positivo, no entanto, perdeu força após os primeiros negócios.

Internamente, os investidores aguardam na tarde desta segunda a leitura da segunda denúncia criminal contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. Outro tema que repercute entre os investidores é o comentário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que "não há clima" para votar a reforma da Previdência.

Às 9h30, o dólar à vista era negociado a R$ 3,1292 (+0,07%), enquanto a moeda para outubro estava cotada a R$ 3,1315 (+0,11%) no mercado futuro. Na mínima, no entanto, a divisa no balcão chegou a operar estável, a R$ 3,1272.

