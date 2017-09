Dólar sobe com exterior em meio a fator técnico

O dólar opera em alta nesta quarta-feira, 27, desde a abertura da sessão, influenciado pela valorização da moeda norte-americana e dos juros dos Treasuries em meio à perspectiva de um novo aperto monetário nos Estados Unidos em dezembro, além do anúncio de um plano de reforma tributária pelo governo de Donald Trump hoje à tarde.

Os agentes de câmbio estão à espera ainda dos leilões de hidrelétricas que pertenciam à Cemig - Miranda, Jaguara, São Simão e Volta Grande - na B3, a partir das 10h, e já monitoram o início das ofertas de áreas de petróleo e gás no Rio, segundo operadores do mercado.

Com a proximidade do fim de setembro, investidores que carregam posições cambiais já começam a intensificar as rolagens de contratos. Aparentemente, até o momento, predominou a atuação dos comprados, que apostaram no fortalecimento da moeda americana.

No fim da manhã, o Banco Central fará um leilão de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional (US$ 600 milhões), com o objetivo de rolagem de contratos que vencem em 2 de outubro de 2017.

Às 9h42 desta quarta, o dólar à vista subia 0,70%, aos R$ 3,1895, enquanto o dólar futuro para outubro avançava 0,69 neste mesmo horário, aos R$ 3,190.

