Dólar sobe com exterior e Previdência no radar

O dólar opera em alta no mercado doméstico na manhã desta segunda-feira, 8, sintonizado com a valorização externa da moeda norte-americana. A votação dos destaques da Previdência na Comissão Especial da Câmara, prevista para terça-feira, 9, está no radar dos mercados, de acordo com um operador de uma corretora.

O mercado de câmbio observa no exterior um movimento de realização de lucros com o euro, após a vitória do centrista Emmanuel Macron, no segundo turno da eleição presidencial da França, como era esperado. Além disso, as commodities, como petróleo e cobre, recuam, diante da decepção de analistas com os dados da balança comercial da China.

Às 9h26 desta segunda, o dólar à vista subia 0,36%, aos R$ 3,1864. O dólar futuro para junho estava em alta de 0,31%, aos R$ 3,2060. No exterior, o Dollar Index avançava 0,33% e a moeda norte-americana subia ante o dólar australiano (+0,44%), o dólar canadense (+0,33%), o peso chileno (+0,49%), o peso mexicano (+0,25%), a lira turca (+0,53%), o rand sul africano (+1.06%) e o rublo russo (+0,55%).

