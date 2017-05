Dólar sobe com exterior, após cair 3,10% nas últimas seis sessões

O dólar tocou pontualmente no campo negativo, mas voltou a operar com viés de alta, registrado também na abertura da sessão, refletindo um movimento de realização, após a moeda norte-americana ter acumulado quedas de 3,10% nas últimas seis sessões.

Os ajustes são induzidos pela aversão ao risco no exterior, onde o dólar avança em relação a divisas emergentes, em meio à desconfiança dos investidores sobre a reforma tributária e conflitos políticos no governo de Donald Trump. Convém ressaltar que o Dollar Index (DXI) recuava 0,25%, para 97,858 pontos por volta das 9h20, influenciando marginalmente também os primeiros negócios cambiais.

Internamente, com agenda fraca, o andamento das reformas no Congresso segue no centro das atenções. O destaque desta quarta-feira, 17, é uma reunião do presidente Michel Temer com os presidentes das comissões no Senado para tratar da reforma trabalhista e fechar o calendário de votações. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participará de um debate do segundo dia da marcha em defesa dos municípios.

Às 9h24 desta quarta, o dólar à vista estava na máxima, aos R$ 3,1066 (+0,31%), enquanto o dólar para junho avançava 0,31%, na máxima aos R$ 3,1170. A mínima à vista foi aos R$ 3,0966 (-0,01%) e a do dólar junho, aos R$ 3,1090 (-0,02%).

Veja Também

Comentários