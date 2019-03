Dólar sobe com desaceleração global e Previdência no radar

O dólar se ajusta para cima na manhã desta quinta-feira, 14, após ter recuado na véspera pela quarta sessão seguida. Pesa para a alta o dólar forte no exterior em meio a preocupações renovadas sobre a desaceleração global na esteira de dados chineses mais fracos que o esperado. A queda acumulada de 1,82% ante o real nas últimas quatro sessões também tornou a moeda atrativa, segundo um operador de câmbio.

Os agentes de câmbio seguem atentos à reforma da Previdência. O Ministério da Defesa encaminhou ao Ministério da Economia na quarta a reforma da Previdência dos militares incluindo aumento de salário para a categoria, ponto em que há divergências entre a equipe econômica e o núcleo militar. O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que a transição prevista na reforma da Previdência dos militares deve ser mais suave do que a anunciada para os civis.

De todo modo, é bem recebida a notícia de que, para não atrapalhar a reforma da Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, resolveu adiar a apresentação da proposta de emenda constitucional que retira as "amarras" do Orçamento e ficou conhecida como PEC do pacto federativo.

Há expectativas ainda pelos desdobramentos do Brexit, como é conhecido o processo para a retirada do Reino Unido da União Europeia. A primeira-ministra britânica, Theresa May, deve realizar uma nova votação de seu acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) na próxima semana, informa a mídia britânica, depois de o texto ter sofrido duas derrotas no Parlamento do país.

Na tarde desta quinta será votada no Parlamento a possibilidade de um adiamento da data do Brexit, atualmente em 29 de março, para, provavelmente, 30 de junho. A extensão do prazo seria possível caso os parlamentares aprovem um acordo para o divórcio até o dia 20 de março.

As negociações comerciais entre EUA e China ficam ainda no radar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou a China ontem à noite que não irá assinar um acordo comercial "fraco", que não atenda as exigências de Washington, mudando o tom otimista das últimas semanas. Após reunião com assessores na Casa Branca, Trump disse a repórteres que "não está com pressa" de fechar um acordo, o que contrasta com o que ele descreveu como "impaciência" de Pequim.

Na agenda diária consta também um leilão de 14.500 contratos de swap cambial, o que equivale a US$ 725,0 milhões, para rolagem de vencimentos de abril. Às 9h42 desta quinta, o dólar subia 0,40%, a R$ 3,8290. O dólar futuro para abril estava em alta de 0,37%, aos R$ 3,8325.