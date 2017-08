Dólar sobe com cautela fiscal e exterior

O dólar avança ante o real na manhã desta quinta-feira, 31, embora tenha desacelerado em relação aos primeiros negócios, quando chegou a abrir a R$ 3,1685 (+0,25%). Além da influência positiva que vem do exterior, a trajetória de alta da moeda americana reflete certa cautela dos agentes em relação ao fiscal, após a derrota sofrida pelo governo, que não conseguiu concluir a aprovação das novas metas fiscais, de déficit R$ 159 bilhões neste e no próximo ano, no Congresso Nacional.

Assim, a equipe econômica terá de enviar nesta quinta um projeto de Lei Orçamentária de 2018 fictício, considerando um rombo menor, de R$ 129 bilhões, objetivo inalcançável diante da grande frustração de receitas. Mas vale lembrar que hoje é dia de formação da Ptax de setembro e que a disputa entre comprados e vendidos pode trazer volatilidade ao pregão.

Às 9h30, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1655, em alta de 0,17%, mas quase virou um pouco depois, com mínima a R$ 3,1625 (+0,06%). No mercado futuro, a moeda com vencimento em outubro subia 0,17%, cotada a R$ 3,1775. Na quarta-feira, 30, o dólar à vista terminou o dia em baixa de 0,16%, a R$ 3,1605.

Voltando ao Orçamento, apesar de votação de dois destaques ao texto-base que elevam as metas fiscais ter ficado para terça-feira que vem (5 de setembro) e de o projeto da LDO de 2018 considerar bases irreais, o governo ainda tem a possibilidade de obter a ampliação do rombo fiscal do ano que vem até 30 de setembro.

O prazo extra deve-se ao cronograma de apresentação do relatório preliminar sobre o Orçamento, que é de 30 dias após a entrega da proposta pelo Executivo.

