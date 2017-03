Dólar sobe com cautela em relação a Trump e placar da terceirização

O dólar ante o real opera em alta desde a abertura dos negócios desta quinta-feira, 23, refletindo cautela antes da votação da reforma do Obamacare pela Câmara de Representantes dos Estados Unidos, prevista para hoje, e diante do placar apertado da aprovação da terceirização irrestrita pela Câmara dos deputados, de acordo com o operador da corretora Hcommcor, Cleber Alessie Machado Neto.

O projeto da terceirização, que era apoiado pelo governo, foi aprovado na noite dessa quarta-feira, 22, por 231 votos a favor e 188 contra. A proposta amplia a permissão para contratação de trabalhadores temporários, dos atuais três meses para até nove meses - seis meses, renováveis por mais três. O texto final aprovado, que seguirá para sanção do presidente Michel Temer, autoriza a terceirização em todas as atividades, inclusive na atividade-fim.

O placar da votação desta quarta-feira revela que o governo terá dificuldades para aprovar reformas como a da Previdência.

Em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o operador da Hcommcor diz que o mercado quer avaliar qual a força que o presidente americano terá no parlamento visando mensurar se há chances de aprovação futura de projetos propondo corte de impostos e elevação de investimentos em infraestrutura.

Às 9h25 desta quinta-feira, o dólar à vista subia 0,26%, aos R$ 3,1029. O dólar futuro para abril estava em alta de 0,50%, aos R$ 3,1110.

Veja Também

Comentários