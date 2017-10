Dólar sobe com ajuda externa e incertezas sobre reformas e leilão do pré-sal

O dólar retomou o sinal de alta, após cair pontualmente nos primeiros negócios em meio a ajustes ao fechamento anterior e um movimento discreto de apuração de ganhos recentes. O sinal positivo se firmou na manhã desta sexta-feira, 27, e a moeda americana registrou máximas, em meio à espera do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do terceiro trimestre (às 10h30, de Brasília).

A moeda segue forte lá fora diante das persistentes incertezas sobre quem será o escolhido para presidir o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) a partir de fevereiro de 2018.

Aqui, a maior incerteza é sobre o andamento e aprovação de uma reforma da Previdência reduzida ainda neste ano. A movimentação da AGU para derrubar liminar que suspendeu o leilão de áreas do pré-sal está no radar.

Às 9h34, o dólar à vista subia 0,34%, aos R$ 3,2957. O dólar futuro de novembro subia 0,15%, aos R$ 3,2970.