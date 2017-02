Dólar sobe ante real, em sintonia com exterior

O dólar sobe ante o real desde a abertura dos negócios nesta terça-feira, 21, acompanhando o movimento da moeda no exterior e das commodities, como o petróleo, mas o movimento é limitado pela disputa pela formação da Ptax do fim de fevereiro. Já os futuros de petróleo estão em alta, em meio à expectativa de que a oferta diminuirá diante de esforços recentes de países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de fora do grupo para reduzir a produção.

Às 9h33, o dólar à vista no balcão subia 0,51%, a R$ 3,1045, enquanto o dólar para março tinha alta de 0,47%, a R$ 3,1075.

O petróleo tipo Brent para abril subia 1,24% na ICE, a US$ 57,23 por barril, enquanto o WTI para mesmo mês avançava 1,65% na Nymex, a US$ 54,67 por barril.

No radar está a sabatina de Alexandre Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, que deve começar na manhã desta terça.

