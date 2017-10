Dólar sobe ante real e outras moedas emergentes

O dólar renovou máximas ante o real nesta segunda-feira, 9, impulsionado pela persistente valorização da moeda norte-americana em relação às principais divisas de países emergentes e ligadas a commodities no período da manhã. Segundo operadores de câmbio, o ajuste positivo do dólar reflete a deterioração das relações Turquia e Estados Unidos, a aposta de alta de juros em dezembro nos Estados Unidos, o petróleo fraco nesta segunda e desconforto com dados de atividade na China abaixo do esperado no retorno dos mercados chineses aos negócios, após uma semana fechados por conta de feriado.

Um feriado bancário nos Estados Unidos nesta segunda, apesar dos mercados operarem, também contribui para estreitar a liquidez nos negócios, enquanto no mercado local poderá desestimular operações de comércio exterior, reduzindo a presença de exportadores e importadores no câmbio local.

Às 9h42, o dólar à vista subia 0,35%, aos R$ 3,1681, enquanto o dólar futuro de novembro ganhava 0,41%, aos R$ 3,1785.

