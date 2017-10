Dólar sobe ante real com sinais da presidente do Fed e após 3 quedas

O dólar opera em alta frente o real desde a abertura do mercado doméstico nesta segunda-feira, 16. O ajuste interno acompanha a valorização da moeda americana ante divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior no período da manhã, após declarações da presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA), Janet Yellen, sinalizando que o Fed pretende elevar os juros em dezembro.

Em consequência, por volta das 9 horas, os contratos futuros monitorados pelo CME Group sugeriam 82% de probabilidade de uma nova alta dos Fed funds no fim do ano.

Em seminário em Washington no domingo com presidentes de bancos centrais e ministros das finanças de todo o mundo, além de executivos do mercado financeiro, Yellen afirmou que "o fortalecimento da economia dos Estados Unidos irá garantir o incremento gradual" das taxas de juros de curto prazo, manter o nível de desemprego em patamar baixo e carregar a inflação ao alvo de 2%. Além disso, o movimento de compra de dólar é induzido pelas perdas acumuladas ante o real, de 1,16% nas últimas três sessões.

Às 9h42, o dólar à vista estava em alta de 0,23%, aos R$ 3,1564. O dólar futuro de novembro subia 0,32%, aos R$ 3,1630. Entre outras divisas ligadas a commodities, a moeda americana ganhava do dólar australiano (+0,40%), do peso mexicano (+0,78%), da lira turca (+0,28%) e do rand sul africano (+0,45%).

Na pesquisa Focus, a projeção para a cotação da moeda americana no fim de 2017 foi de R$ 3,16 para R$ 3,15. No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano permaneceu em R$ 3,30.

Veja Também

Comentários