Dólar sobe ante o real pressionado por valorização no exterior

O dólar opera em alta nesta Segunda-feira, 2, desde a abertura, em meio à valorização da moeda americana e dos juros dos Treasuries no exterior. A queda acumulada de 4,39% ante o real no terceiro trimestre também favorece compras, segundo agentes de câmbio.

"O ajuste local reflete o dólar forte lá fora, que ganha de seus pares principais e da totalidade das divisas emergentes e ligadas às commodities", disse o diretor da Correparti, Jefferson Rugik. Ele destacou a alta de 0,47% do Dollar Index há pouco.

Lá fora, a demanda por dólar ampara-se na queda forte do petróleo e no recuo do euro em meio a incertezas políticas na Espanha após a maioria absoluta na Catalunha votar pela independência da região. Além disso, a libra cai em razão de cautela com a conferência do Partido Conservador do Reino Unido, que começou no domingo, dia 1º, e vai até a Quarta-feira (4). O evento pode deixar à mostra a posição delicada da premiê Theresa May no comando da sigla.

Às 9h33 desta segunda-feira, o dólar à vista subia 0,14%, aos R$ 3,1714. O dólar futuro de novembro avançava 0,25% neste mesmo horário, aos R$ 3,1850.

