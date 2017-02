Dólar segue exterior e sobe ante real

O dólar à vista no balcão caía 0,15%, a R$ 3,0559 / Divulgação

O dólar mostra volatilidade ante o real na manhã desta quinta-feira, 16, e voltava a cair, após se alinhar com outras divisas emergentes e subir, ainda refletindo as apostas de aumento de juros nos Estados Unidos em março. De positivo tem a notícia de aprovação do projeto de repatriação na Câmara.

Ao mesmo tempo, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) mostrou piora em dezembro, o que mostra a fraqueza da economia.

Às 9h58, o dólar à vista no balcão caía 0,15%, a R$ 3,0559. O dólar para março cedia 0,10%, a R$ 3,0620.

Após subir 0,10% em novembro (dado já revisado), a economia brasileira registrou recuo em dezembro de 2016. O IBC-Br do mês teve baixa de 0,26% ante novembro, pior que a mediana das projeções (-0,20%), mas dentro do intervalo obtido entre analistas do mercado financeiro consultados pelo Broadcast Projeções, que esperavam resultado entre -1,00% e +0,80%.

