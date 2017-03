Dólar segue em alta com exterior e cautela pré 'lista de Janot'

O dólar em alta persistente no exterior, assim como a elevação do rendimento dos Treasuries, mantém pressão sobre o mercado de câmbio doméstico na manhã desta quinta-feira, 9. Lá fora, o tom é defensivo com o petróleo em queda de mais de 2% e a espera pelo discurso do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi (10h30), segundo o gerente da mesa de derivativos de uma gestora de recursos.

Aqui, de acordo com a fonte, há cautela antes da esperada divulgação da "lista de Janot".

De acordo com o profissional, a preocupação maior do mercado é se o presidente Michel Temer será incluído na lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que deve encaminhar pedidos de abertura de inquérito contra dezenas de políticos, em razão das delações de ex-executivos da Odebrecht.

Às 9h36, o dólar no mercado à vista subia 0,32%, aos R$ 3,1776, enquanto o dólar para abril ganhava 0,46%, aos R$ 3,1990.

