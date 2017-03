Dólar se firma em baixa com exterior, mas sinal sobre swap limita perda

O dólar se firmou em queda na manhã desta terça-feira, 7, após ter começado a sessão oscilando bem perto da estabilidade, ora em alta ora em baixa. A sinalização do BC de que está atento à volatilidade cambial e poderá voltar a rolar parcialmente o estoque de swap cambial pode estar ajudando a limitar o ajuste baixa, afirmou um profissional de câmbio.

"O viés de baixa reflete o enfraquecimento externo do dólar em relação a moedas emergentes e ligadas a commodities, como o dólar australiano, o peso chileno e o peso mexicano", disse o diretor de uma corretora de câmbio. Segundo ele, os sinais divergiram nos primeiros negócios, por causa dos ajustes de posições ao fechamento anterior, quando o contrato de dólar para abril encerrou, aos R$ 3,1610 - bem acima do valor final da moeda no mercado à vista, aos R$ 3,1280, explicou.

Já o resultado PIB do quarto trimestre e de 2016 não afeta a formação de preços porque ficou dentro do esperado pelos agentes financeiros. O PIB caiu 3,6% em 2016 ante 2015, em linha com a mediana das projeções. No quarto trimestre de 2016, o PIB recuou 0,9% ante o trimestre anterior, dentro das estimativas dos analistas, que previam retração de 1,30% a 0,15%, com mediana negativa de 0,55%.

Às 9h52 desta terça-feira, o dólar à vista recuava 0,22%, aos R$ 3,1212. O dólar futuro para abril caía 0,57% no mesmo horário, aos R$ 3,1430.

Veja Também

Comentários