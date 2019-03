Dólar se aproxima de R$ 3,90 e Ibovespa cai nesta manhã

CULTURA Biblioteca Isaias Paim está com inscrições abertas para curso gratuito de Oratória

ESPORTE Corinthians, Santos e Flu decidirão vagas em casa na 3ª fase da Copa do Brasil

ESPORTE A pedido de Cuca, São Paulo monitora situação do meia Tchê Tchê na Ucrânia

ECONOMIA Gasolina sobe em 20 Estados e DF, diz ANP; valor médio avança 1,10% no País

DEFESA DO CONSUMIDOR

DEFESA DO CONSUMIDOR Procon Estadual encontra produtos vencidos em supermercado de bairro na Capital

ECONOMIA Estou confiante de que fecharemos acordo (comercial) com a China, diz Trump

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados