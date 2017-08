Dólar se ajusta à espera de dados dos EUA

Moeda americana teve e julho a maior queda mensal no ano / Divulgação

O dólar desacelera a alta frente o real registrada desde a abertura, em meio à espera de dados da economia dos Estados Unidos, que saem daqui a pouco, como a inflação pelo PCE que é a medida preferida de preços pelo Federal Reserve.

A moeda norte-americana operava com viés de alta no mercado á vista, e em leve baixa no contrato futuro de setembro, mais negociado, refletindo ajustes em relação ao fechamento anterior.

O operador da corretora H.Commcor, Cleber Alessie Machado Neto, diz que, apesar da ata do Copom amparar viés de baixa às taxas futuras, os efeitos ficam limitados à curva de juros, porque o documento ratifica o comunicado com alterações marginais que não mudam a percepção de que o Copom poderá manter o ritmo de corte da Selic em 1 ponto na reunião de setembro, para 8,25% ao ano.

"A alta à vista reflete ajustes ao fechamento anterior, quando o dólar futuro se fortaleceu mais ante o fechamento à vista", diz Machado Neto. Para ele, pode alimentar ainda um fortalecimento do dólar um eventual anúncio, de fato, de aumento da meta fiscal, de R$ 139 bilhões para R$ 159,5 bilhões.

Às 9h21 desta terça-feira, dia 1º, o dólar à vista subia 0,17%, aos R$ 3,1256, enquanto o dólar futuro de setembro caía 0,10%, aos R$ 3,1435. Em Nova York, o Dollar Index estava em alta de 0,15% e a moeda norte-americana também avançava ante o dólar australiano, o peso chileno, o dólar neozelandês, o rublo russo, e lira turca e o rand sul africano.

