Dólar ronda a estabilidade à espera de PIB dos EUA

O dólar iniciou os negócios nesta sexta-feira, 27, bem perto da estabilidade, refletindo o compasso de espera dos mercados globais pela divulgação da primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2016, prevista para às 11h30 (de Brasília). Economistas estimam que os EUA tenham crescido à taxa anualizada de 2,2% no período, abaixo do ritmo de 3,5% registrado no terceiro trimestre do ano passado.

Por volta das 10 horas, o dólar à vista no balcão avançava 0,02%, negociado a R$ 3,1761, enquanto no mercado futuro a moeda para fevereiro recuava 0,06%, cotada a R$ 3,1795.

