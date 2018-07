Dólar reverte queda no final da tarde e volta a encostar em R$ 3,90

O dólar voltou a subir e encostar na casa dos R$ 3,90 hoje à tarde, após operar desde a abertura em queda, acompanhando o movimento da moeda norte-americana ante as divisas de emergentes. O real foi a única moeda entre os principais mercados emergentes a perder valor ante o dólar nesta quinta-feira, 12. Operadores de câmbio ressaltam que houve saída de recursos para o exterior na tarde de hoje, principalmente do mercado de renda fixa, o que pressionou a divisa. Mesmo na falta de uma notícia nova capaz de catalisar a virada do dólar, os profissionais dizem que o ambiente doméstico segue incerto, por causa das eleições, e de renovadas preocupações com a situação fiscal do Brasil com Congresso aprovando medidas que podem ter impacto relevante nas contas públicas, pois aumentam despesas e/ou abrem mão de receitas para o governo. O dólar à vista fechou a sessão em alta de 0,21%, a R$ 3,8837.

O Banco Central fez hoje apenas o leilão tradicional de rolagem de swaps que vencem em agosto, mas não houve novamente a intervenção extraordinária. Já são 14 dias úteis sem novas ofertas de swap (venda de dólar no mercado futuro) e 11 dias sem leilões de linha (venda de dólar à vista com compromisso de recompra). Na mínima do dia, a moeda dos EUA chegou a cair para R$ 3,83 e foi só no meio da tarde que virou e passou a subir, chegando a bater na máxima de R$ 3,9022. Ao contrário do dólar, o risco Brasil medido pelo Credit Default Swap (CDS) de 5 anos, derivativo de crédito que protege contra calotes na dívida soberana, operava em baixa hoje, a 246,52 pontos-base, ante 252,9 do fechamento de ontem.

Na avaliação do operador da corretora Multimoney, Durval Corrêa, não há notícias positivas agora que atraiam estrangeiros no Brasil neste momento mais conturbado também no exterior, marcado pelo medo da piora da tensão comercial entre Estados Unidos e seus principais parceiros, sobretudo a China. No mercado doméstico, há uma sucessão de notícias negativas, seja no campo fiscal, tributário ou na atividade, ressalta ele. Hoje o ministro da Fazendo, Eduardo Guardia, disse ao Broadcast que o governo vai revisar para baixo a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2018 de 2,5% para 1,6%. A estimativa fará parte do relatório bimestral de receitas e despesas, previsto para ser publicado dia 22.

Para o operador de câmbio da corretora Spinelli, José Carlos Amado, os investidores estão preocupados com o ambiente político, por contas das eleições muito indefinidas, enquanto o Congresso aprovou medidas que vão contra o ajuste fiscal. Ele avalia que o BC só vai voltar a intervir no mercado de câmbio quando os movimentos ficarem mais bruscos. "Parece que o mercado está mais sustentado, trabalhando mais no racional", disse ele.