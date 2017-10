Dólar renova mínima ante real com petróleo forte e cautela sobre plano dos EUA

O dólar renovou mínimas até R$ 3,163 (-0,71%) no mercado à vista na segunda metade da manhã desta terça-feira, 10, pressionado pela queda da moeda americana ante divisas principais e emergentes no exterior, que também se ampliou pouco antes do fechamento deste texto. O dólar novembro bateu mínima aos R$ 3,1730 (-0,80%).

O ajuste ocorre em meio a ampliação dos ganhos intraday do petróleo.

Segundo o diretor da corretora Mirae, Pablo Spyer, o dólar recua globalmente também devido ao receio dos investidores de que o plano fiscal do presidente dos EUA, Donald Trump não seja aprovado no Senado americano.

"Uma nova derrota no Congresso poderia significar turbulências adicionais na administração Trump", avalia a fonte.

O diretor da Wagner Investimentos, José Faria Júnior, confirma que o dólar cai com temores sobre o plano tributário de Trump, mas o mercado segue atento ainda à ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na quarta-feira, e CPI (indicador de preços) dos EUA (sexta-feira).

