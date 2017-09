Dólar registra viés de alta em linha com exterior

Em dia de definição da última taxa Ptax de setembro, o dólar sustentava um viés de alta na manhã desta sexta-feira, 29, após iniciar a sessão em leve queda e de subir discretamente em seguida.

Os ajustes locais no câmbio estão moderados e em linha com o desempenho quase lateral da moeda norte-americana no exterior em meio ao compasso de espera dos investidores pelo índice norte-americano do PCE (9h30), que é a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve, e um discurso do presidente Donald Trump (12h25).

Os analistas esperam que Trump fale em defesa do protecionismo e traga detalhes sobre o seu plano de reforma tributária apresentado nesta semana. Por volta das 9h20, o Dollar Index subia 0,02%, para 93,106 pontos-base.

Às 9h21 desta sexta-feira, o dólar à vista subia 0,09%, aos R$ 3,1862. A moeda à vista já oscilou de R$ 3,1820 (-0,04%) a R$ 3,1910 (+0,24%). No mercado futuro, o contrato de dólar para novembro passa a ser o mais negociado a partir de hoje e subia 0,06%, aos R$ 3,1985, após oscilar de R$ 3,1920 (-0,14%) a R$ 3,2035 (+0,22%).

