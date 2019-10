Dólar recua em meio à disputa da Ptax e com ajustes ao Copom e Fed

O dólar recua no mercado à vista nesta quinta-feira, 31, em meio à disputa técnica em torno da formação da última taxa Ptax de outubro e acompanhando as perdas persistentes da moeda americana frente seus pares principais no exterior.

Os agentes financeiros reagem ainda ao comunicado do Federal Reserve (Fed). O corte de juros de 25 pontos-base já era esperado, mas a sinalização do presidente do BC americano, Jerome Powell, de que está comprometido em estender a expansão da economia nos Estados Unidos pressiona o índice DXY, que mede a moeda americana em relação a uma cesta de outras seis divisas fortes.

Já o Copom cortou na quarta-feira, 30, a Selic em 50 pontos-base, para 5,00%, e o comitê sinalizou mais uma redução de 50 b.p, ao falar sobre "um ajuste adicional, de igual magnitude", mas mostrou cautela em relação a 2020, ressaltando eventuais novos ajustes no grau de estímulo, sugerindo diminuição do tamanho do corte futuro para 0,25 ponto, segundo analistas. A alta reflete ainda ajustes em relação às apostas minoritárias de corte agressivo de 75 p.b.

No exterior, o dólar ante moedas emergentes ligadas a commodities opera misto, com dúvidas sobre o andamento das negociações comerciais entre Estados Unidos e China e indicadores ruins da China e da zona do euro. Autoridades chinesas estão lançando dúvidas sobre alcançar um acordo comercial abrangente de longo prazo com os EUA, mesmo num momento em que os dois lados chegam perto de assinar a "fase 1" de um pacto, segundo reportagem da Bloomberg, que citou fontes anônimas.

Na China, o chamado índice de gerentes de compras (PMI) oficial do setor industrial caiu de 49,8 em setembro para 49,3 em outubro, ficando abaixo da marca de 50 que indica contração pelo sexto mês consecutivo. Já dados da zona do euro mostraram que o PIB do bloco cresceu apenas 0,2% no terceiro trimestre ante o segundo, ainda que tenha vindo acima das expectativas, e que sua taxa anual de inflação desacelerou para 0,7% em outubro, o menor nível desde 2016.

Às 9h40, o dólar à vista caía 0,14%, a R$ 3,9808. O dólar futuro de dezembro, que passa a ser o mais negociado a partir desta quinta, indicava queda de 0,33%, a R$ 3,9870. O dólar para novembro, que será liquidado nesta sexta-feira com base na taxa Ptax de hoje, que será informada depois das 13h, indicava queda de 0,28%, a R$ 3,9765.