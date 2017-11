Dólar recua com sabatina de Powell e escolha de Alckmin para presidir PSDB

Logo que começou a sabatina do diretor do Federal Reserve Jerome Powell, o dólar à vista inverteu o movimento de alta e passou a oscilar no campo negativo ante o real, atingindo o menor patamar intraday desde o dia 19 de outubro. Já a divisa negociada para dezembro ampliou suas perdas no mercado doméstico, em um comportamento semelhante ao de outras moedas ligadas a commodities e de países emergentes. Por trás dessa queda, está a sinalização de que o aperto monetário nos Estados Unidos pode ser mais lento, caso a inflação continue fraca.

O dólar à vista fechou em queda de 0,24% nesta terça-feira, 28, a R$ 3,2131. O volume foi de US$ 990,4 milhões. Na mínima, chegou a R$ 3,2023 (-0,57%) e, na máxima, a R$ 3,2327 (+0,37%).

"Aumentaram as apostas de que os juros nos Estados Unidos devem continuar baixos por mais tempo", afirma Bruno Foresti, gerente de câmbio da Ourinvest. "Isso deu gás para os ativos de países emergentes e ligados a commodities", acrescenta. Por aqui, o dólar à vista chegou a cair 0,57%, atingindo a mínima de R$ 3,2023, em linha com a queda do dólar australiano e do rand sul-africano.

Já no campo doméstico, a notícia de que Geraldo Alckmin assumiu a presidência do PSDB trouxe tranquilidade para o mercado. "Isso deixou os investidores mais confiantes de que a reforma da Previdência pode ser aprovada, mesmo que 'desidratada'", afirma Foresti. "Esse cenário abriu espaço para uma queda maior do dólar no mercado local."

Nesta quarta-feira, os investidores devem ficar atentos aos movimentos do câmbio, pois o dia antecede o fechamento da Ptax de novembro. "Devemos ter os primeiros indícios se o mercado está mais comprado ou vendido em relação ao dólar", afirma Durval Corrêa, operador da Multimoney.