Dólar recua com realização de ganhos

O dólar recua desde a abertura do mercado doméstico, influenciado pela falta de tração da moeda americana no exterior e pressionado por movimento de realização de ganhos recentes acumulados em mais de 4% nos últimos 30 dias, segundo um operador de uma corretora de câmbio. Às 9h26, o dólar à vista caía aos R$ 3,2951 (-0,31%0, ante mínima aos R$ 3,2946 (-0,33%). O dólar futuro de dezembro caía 0,65%, aos R$ 3,3055, após tocar em mínima aos R$ 3,3045 (-0,68%).

Nesta semana de agenda econômica fraca, a queda da moeda americana frente o real é limitada, no entanto, por cautela local em meio à percepção renovada de que, com a aproximação da eleição presidencial de 2018, os interesses políticos envolvidos podem inviabilizar o andamento da reforma da Previdência neste ano e comprometer até a aprovação da pauta econômica defendida pelo governo. Por isso, será monitorada a reunião do presidente Michel Temer nesta segunda-feira, 6, com líderes da base aliada no Congresso e ministros para tratar de projetos que o governo gostaria que fossem votados nos próximos meses, como o pacote de segurança pública e as medidas de ajuste fiscal.

Lá fora, o dólar exibe sinais mistos e estão no radar a viagem à Ásia do presidente norte-americano Donald Trump, as negociações em torno da reforma tributária na Câmara dos Representantes americana.