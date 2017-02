Dólar recua com perspectiva de fluxo e exterior

O dólar opera em baixa ante o real, em meio ao exterior mais positivo e ainda a expectativa de fluxo cambial para o Brasil. A moeda norte-americana também recua ante algumas moedas emergentes e ligadas a commodities no exterior.

Às 9h30, o dólar à vista recuava 0,20%, a R$ 3,1208, na mínima. O dólar para março recuava 0,87%, aos R$ 3,1330.

Segundo uma fonte, no entanto, o recuo é limitado pela indefinição sobre a rolagem ou não do estoque de US$ 7 bilhões em contratos de swap que vence em março.

Veja Também

Comentários